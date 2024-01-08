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AFAD Ekipleri Sarıkamış Harekatı'nın 109. Yılını Erek Dağı'nda Anma Tırmanışıyla Kutladı - Son Dakika
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AFAD Ekipleri Sarıkamış Harekatı'nın 109. Yılını Erek Dağı'nda Anma Tırmanışıyla Kutladı

Van AFAD ekipleri, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nın zirvesine tırmandı. 15 kişilik ekip, zirvede Türk Bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinlik başarıyla tamamlandı.

AFAD Ekipleri Sarıkamış Harekatı\'nın 109. Yılını Erek Dağı\'nda Anma Tırmanışıyla Kutladı
08.01.2024 - 08:09,
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Van Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da 'Bu Toprakta İzin Var' temasıyla Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı çeşitli etkinliklerle anıldı. Bu kapsamda Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Erek Dağı'na tırmanmaya başladı. Soğuk havaya rağmen zorlu bir tırmanış yapan 15 kişilik ekip, 3 bin 204 rakımlı zirveye ulaşmayı başardı. Ekipler zirvede Türk Bayrağı açarak saygı duruşun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Burada şehitlere dua eden ekip, etkinliği başarıyla tamamladı. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel AFAD Ekipleri Sarıkamış Harekatı'nın 109. Yılını Erek Dağı'nda Anma Tırmanışıyla Kutladı - Son Dakika


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