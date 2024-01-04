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AFAD, Gazze'ye 2 bin 334 ton insani yardım malzemesi götürecek 4. yardım gemisi yola çıktı - Son Dakika
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AFAD, Gazze'ye 2 bin 334 ton insani yardım malzemesi götürecek 4. yardım gemisi yola çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İsrail'in yoğun saldırıları altında kalan sivillere yönelik yardımlarını sürdürmek amacıyla Gazze'ye 2 bin 334 ton insani yardım malzemesini taşıyan 4. yardım gemisini Mersin Limanı'ndan yola çıkardı. İçme suyu, çadır ve battaniyeden oluşan yardım malzemeleri, 5 Ocak Cuma günü Mısır'ın El-Ariş limanına ulaşacak.

AFAD, Gazze\'ye 2 bin 334 ton insani yardım malzemesi götürecek 4. yardım gemisi yola çıktı
04.01.2024 - 09:47,  Güncelleme: 09:48
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze'ye 2 bin 334 ton insani yardım malzemesini götürecek 4. yardım gemisinin Mersin Limanı'ndan yola çıktığını bildirdi.

AFAD, İsrail'in yoğun saldırıları altında kalan sivillere yönelik yardımlarının sürdürüyor. Bu çerçevede AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı 4. yardım gemisi Mersin Limanı'ndan yola çıktı. İçme suyu, çadır ve battaniyeden oluşan 2 bin 334 ton insani yardım malzemesinin yer aldığı gemi, 5 Ocak Cuma günü Mısır'ın El- Ariş limanına ulaşacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AFAD, Gazze'ye 2 bin 334 ton insani yardım malzemesi götürecek 4. yardım gemisi yola çıktı - Son Dakika
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