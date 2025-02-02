AFAD, Gazze'ye Yardım Tırları Gönderdi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çadır ve battaniye taşıyan yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptığını duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gazzeli kardeşlerimizin acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırladığımız 14'üncü İyilik Gemisi bölgeye ulaştı. Çadır ve battaniyeleri yüklü yardım tırları, an itibarıyla Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye giriş yapıyor. Devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle, Filistin'in yanındayız" ifadelerine yer verildi. - ANKARA