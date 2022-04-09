AFAD gönüllüleri için "Afetler ve Gönüllülük" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek - Son Dakika

AFAD, Gönüllülük Sistemi çerçevesinde fotoğraf yarışması düzenleniyor. AFAD Gönüllülerinin katılabildiği yarışmada, ilk üçe girecekleri para ödülü ve kampçılık ödülleri bekliyor.

AFAD Gönüllüleri arasında düzenlenen "Afetler ve Gönüllülük" konulu fotoğraf yarışmasında, başvuruları alınmaya başladı. Yarışmaya, konuya ilgi duyan ve AFAD Gönüllülük Sistemindeki çevrimiçi "Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimini" tamamlayan AFAD Gönüllüleri katılabiliyor. Bölgesel seviyede ilk üçe girenleri, kampçılık malzemelerinden oluşan ödüller; ulusal seviyede ilk üçe girenleri nakit para ödülü bekliyor. İki aşamada gerçekleştirilecek yarışmada, birinci aşama bölgesel, ikinci aşama ulusal olacak. Eserler, 7 bölgede sorumlu AFAD İl Müdürlüklerince değerlendirilecek. Böylece bölgesel seviyede ilk üç dereceye giren eser belirlenecek. Ardından, bölgelerde ilk sırayı alanlar, ulusal finalde yarışacak. Bölgesel seviyede ilk üçe girenler, derecelerine göre çadır, uyku tulumu veya kamp matı ödüllerinden birini kazanacak. Ulusal seviyede birinci olan gönüllü 7 bin TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü ise 3 bin TL nakit ödülün sahibi olacak.

Ulusal birinciler Mayıs ayındaki gençlik kampında belirlenecek

Türkiye finali, 27-29 Mayıs 2022'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampında düzenlenecek. "Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor" adlı etkinlikte gerçekleştirilecek ulusal finalde, bölgesel düzeyde birinci olan eserler yarışacak. Bölgesel ve ulusal seviyelerde dereceye giren gönüllüler, aynı etkinlikte ödüllerini törenle alacak. - ANKARA