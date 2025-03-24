AFAD Gönüllülerinden Yaşlılar Haftası\'na Özel Ziyaret

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kayseri İl Müdürlüğü ekipleri, Yaşlılar Haftası'nda huzurevi sakinlerini ziyaret ederek yüzlerini güldürdü.

Kayseri'de ve ülkenin her tarafında zor durumda kalan vatandaşların imdadına yetişerek yaralarını saran AFAD ekipleri, farklı bir etkinliğe imza attı. Yaşlılar Haftası dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret eden 30 AFAD gönüllüsü ve 12 AFAD personeli, yaşlılara karanfil hediye ederek sohbet etti. Yaşlı vatandaşların yüzünü güldüren ekipler, hatıra fotoğrafı çekildi. AFAD İl Müdürü Rifat Genç, ziyaretle ilgili olarak, "Yaşlılar Haftasındayız. Bizlerde ülkemiz için çok değerli olan, geçmişi ile bizlere örnek olan yaşlılarımızı ziyaret etmek istedik. Bugün de bunun için büyükşehir belediyemizin huzurevindeyiz. Annelerimizi, babalarımızı burada ziyaret ederek onları mutlu etmek istedik. AFAD gönüllülerimiz ile beraber bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Onların sayılarının artması da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü sosyal sorumluluk kapsamında yaşlılarımızın değerlerini bilecek kişiler de gönlü güzel kişiler. Onlarla birlikte hareket ederek böyle anlamlı bir haftada anlamlı bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Onlara hoş muhabbet ve güler yüz getirdik. Yaşlılarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmamak adına kendimize de bir sorumluluk elde ettik" ifadelerini kullandı.

AFAD gönüllüleri ise yaşlıları ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. - KAYSERİ