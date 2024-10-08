AFAD Akredite Ekipler Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kampı; 17 il, 52 Sivil Toplum Kuruluşu, 771 personelin katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.
3 gün süren kamp, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Kıral Kızı Barajı yanındaki gençlik kampında yapıldı. Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, "4-5- 6 Ekim tarihleri arasında AFAD Akredite Ekipler Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kampı ilçemizde bulunan Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampında gerçekleştirilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz" dedi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Yerel › AFAD Kampı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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