AFAD ortaokul öğrencilerine eğitim verdi - Son Dakika
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AFAD ortaokul öğrencilerine eğitim verdi

14.10.2022 09:58
AFAD ortaokul öğrencilerine eğitim verdi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından'Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü' çerçevesinde ortaokul öğrencilerine eğitim verildi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından

'Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü' çerçevesinde ortaokul öğrencilerine eğitim verildi. Eğitim AFAD ekipleri tarafından 125. Yıl ve Mevlana Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimin ardından deprem, tahliye ve yangın tatbikatı yapıldı. Eğitim çalışmasının ardından öğrencilere arama kurtarma aracıda tanıtıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AFAD ortaokul öğrencilerine eğitim verdi - Son Dakika

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