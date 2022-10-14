' Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü' çerçevesinde ortaokul öğrencilerine eğitim verildi. Eğitim AFAD ekipleri tarafından 125. Yıl ve Mevlana Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimin ardından deprem, tahliye ve yangın tatbikatı yapıldı. Eğitim çalışmasının ardından öğrencilere arama kurtarma aracıda tanıtıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › AFAD ortaokul öğrencilerine eğitim verdi - Son Dakika

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