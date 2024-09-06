AFAD Personeline Teşekkür Plaketi

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Şırnak'ta görev sürelerini doldurup başka bir şehre tayini çıkan AFAD personellerine vermiş oldukları hizmetten dolayı plaket verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Şırnak İl Müdürlüğü bünyesindeki görev sürelerini tamamlayarak başka bir şehre tayini çıkan personele AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek tarafından teşekkür plaketi verildi. AFAD Şırnak İl Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken Kahramanmaraş'a atanan Arama ve Kurtarma Teknisyeni Bekir Kılıboz, İzmir'e atanan Elif Ünlüler Babacan, Ankara'ya atanan Ceren Ünal, Muş iline atanan Jeoloji Mühendisi Halil İbrahim Belbaş ve Kocaeli'ye atanan Harita Mühendisi Funda Çak'a görev süreleri boyunca vermiş oldukları özverili çalışmaları nedeni ile İl Müdürü Muzaffer İşlek tarafından teşekkür plaketi verildi.

İşlek, tayini çıkan personellere yeni görev yerlerinde başarılar diledi. - ŞIRNAK