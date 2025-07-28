AFAD tarafından belediye personeline eğitim verildi - Son Dakika
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Yerel

AFAD tarafından belediye personeline eğitim verildi

AFAD tarafından belediye personeline eğitim verildi
28.07.2025 12:40  Güncelleme: 12:41
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde AFAD tarafından büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye personeline yönelik 'Enkazda Arama ve Kurtarma Eğitimi' verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde AFAD tarafından büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye personeline yönelik 'Enkazda Arama ve Kurtarma Eğitimi' verildi. Eğitim programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bilgi, donanım ve eğitimin önemine vurgu yaptı.

Kayseri'nin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi yönünde hummalı çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliğine devam ediyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı planlamasında, Kayseri AFAD İl Müdürlüğü Eğitim birimi iş birliğiyle personele eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitim programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katılarak, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. Eğitim programında katılımcılara hitap eden Başkan Büyükkılıç, "Hepimizin bu konuda eğitim alması gerekir. Gerek deprem döneminde, gerek yangınlarda, gerek sel felaketlerinde hep beraber gözlemliyoruz. Hekimlikte bir kural vardır, faydalı olmaktan ziyade zararlı olmamak önemlidir. O da bilgiyle, donanımla, beceriyle olur. Yetenekle, öngörüyle, ekiple olur. Bu anlayış içerisinde bir çalışma yapılıyor" dedi. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak afetlere hazırlık eğitimleri konusunda yaptıkları çalışmalara dikkat çekerek, "Değerli başkanımızın yaptırmış olduğu bu güzel çalışmaları hem takdir ediyor hem teşekkür ediyoruz. Şehrimizde okullar açık olduğu dönemde okullarımızda, üniversitelerimizde, belediyelerimizde, kurum ve kuruluşlarımızda, engellilerimize yönelik eğitimleri de AFAD ile iş birliği yapmak suretiyle, Kayseri'de sayın valimizin önderliğinde hep beraber dayanışma içerisinde bu çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu. Büyükkılıç, aidiyet duygusuna vurgu yaparak, şehir sahiplenmenin, 'ben' değil 'biz' duygusu içerisinde hareket etmenin önemine değindi. Başkan Büyükkılıç kurum ve kuruluşlar ile dayanışmanın da altını çizerek bu noktada eğitimin rol üstlendiğini dile getirdi. Büyükkılıç, bilgi, donanım ve eğitimin önemine vurgu yaparak, "El ele, gönül gönle. Eğitim önemli" dedi.

"Biz birlikte anlam ifade ederiz"

Afetlerle mücadele noktasında belediyelerin hem imkanlar bağlamında hem de deneyimiyle ön plana çıktığını söyleyen Büyükkılıç; "Bu bir ekip çalışması, kurum ve kuruluşlarıyla. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurum ve kuruluşları ile kimseyi göz ardı edemeyiz. Tabi ki yerel yönetimler hem denetimler bağlamında hem imkanlar bağlamında ister istemez ön plana çıkıyor. Biz birlikte anlam ifade ederiz" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç'a, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ile Mücahid Soyak da eşlik etti. Ayrıca eğitim programına katılan personel ile uzman eğitmenler de faydalı eğitimlerden dolayı büyükşehir belediyesi ve AFAD'a teşekkürlerini ilettiler.

Arama Kurtarma Teknisyeni Hacı Mustafa Akyürek, eğitimin önemini vurgulayarak; "Büyükşehir Belediyemize enkazda arama, kurtarma temel eğitimini veriyoruz, 5 günlük bir eğitim. Her sene belediyemiz tarafından talep ediyor ve eğitim veriyoruz. 6 Şubat depremlerinde de büyük bir afet yaşadık. Belediyelerimiz olsun, kamu kurum, kuruluşlarımız olsun, derneklerimiz olsun kapasitemizi bunlarla arttırabiliriz. Çadır kurulumundan arama, kurtarmaya kadar bizim en büyük destekçimiz belediyelerimiz. Bu depremlerde de bunu gördük. O yüzden bu eğitimlere önem veriyoruz, kapasitemizi arttırıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Memduh Başkanımıza. Afet İşleri Daire Başkanlığı'na ve belediye personeline de teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Eğitimin verimli geçtiğini belirten Erciyes A.Ş. personeli Eyüp Calarken de "Aldığımız eğitim kapsamlı ve verimli. Bu eğitimlerin olması çok önemli. Bilgiler tazelendikçe unutulmuyor. AFAD'a ve Büyükşehir Belediyemize böyle bir imkan sundukları için teşekkür ederiz. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun" dedi. Mustafa Öztürk isimli personel de eğitimlerin gayet başarılı olduğunu, çok memnun olduklarını belirterek, verilen eğitimlerin çok faydalı olduğuna değinirken, Ünal Polat ise eğitimlerin her dönem yapıldığını ve bilgilerin tazelendiğini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Oğuz Göksu ise "Bu eğitimden sonra daha da kapsamlı, malzeme tesisat yönünden de desteklenerek AFAD'ın bünyesinde görev alacağız" diyerek gerçekleştirilen eğitimlerin yararlı olduğuna değindi. Göksu, eğitimlerin daha sık olmasını temenni etti.

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından doğal afetlere karşı alınması gereken tedbirler ile enkaz altında arama ve kurtarma konuları hakkında sunum yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel AFAD tarafından belediye personeline eğitim verildi - Son Dakika

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