Afet Gönüllüleri kan bağışında bulundu - Son Dakika

Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri, kan bağışı kampanyasına katıldı.

Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) tarafından "Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" sloganı ile kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında AFGD Sakarya Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen organizasyonda afet gönüllüleri kan bağışında bulundu. Düzenlenen programa; AFGD Başkan Yardımcısı Av. Ali Samet Özkurt ve Sakarya Şube Başkanı Samet Çağlayan ile birlikte dernek üyeleri katılım gösterdi.

Program sonrasında açıklama yapan Başkan Yardımcısı Özkurt, "Kan insan için hayati bir sıvıdır. Biz ancak zor duruma düştüğümüzde, yakınlarımız hastalandığında başkalarının vermiş olduğu kana ne kadar ihtiyacımız olduğunun farkına varabiliyoruz. Onun için bu hayati konuda toplumsal olarak duyarlılık sergilememiz lazım" dedi.

Kan stoklarına katkı sağlamanın önemine değinen Özkurt, "Bazı mevsimsel geçiş zamanlarında kan stokunda önemli bir azalma meydana geliyor. Özellikle kış aylarında bunu görüyoruz. Bu aylarda da bu açığı kapatmak için değişik kampanyalarla bu kan stokuna, Türkiye'nin kan stokuna, ilimizin kan stokuna önemli bir katkı sağlamak çok önemli" diye konuştu.

Kan vermenin kutsal bir görev olduğunu da belirten Ali Samet Özkurt, "Ben buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Kanını vererek başkalarının hayatına katkı sağlamak, onların canının kurtulmasını sağlamak çok kutsal bir görev. Son olarak şunu söylemek istiyorum kan vermek hayat kurtarır ama aynı zamanda kan vermekte insanın sağlıklı olmasına vücudumuzun yenilenmesine, hücrelerimizin yenilenmesine ciddi katkı sağlar. 'Kan Ver Hayat Kurtar, Kan Ver Sağlıklı Ol'" şeklinde konuştu. - SAKARYA