Afet Haberleşmesinde Koordinasyon Toplantısı

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC), son dönemde yaşanan yangın ve depremler sonrası afet haberleşmesinin önemine dikkat çekmek ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Çan Şubesi'nde bölge toplantısı gerçekleştirdi. Afetlere müdahalede haberleşmenin kritik rolü vurgulanan toplantıda, afet anında haberleşme planlamaları, saha koordinasyonu ve iş birliği konuları ele alındı. Çan Şube Başkanı ve TRAC Genel Başkan Yardımcısı Özgür Kuş'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, TRAC Genel Başkanı Gökhan Sunar, Genel Başkan Yardımcısı ve Sarıyer Şube Başkanı Oktay Erman, TRAC Mustafa Kemal Paşa Şubesi, Edremit, Çanakkale ve Bayramiç'ten gelen dernek üyeleri katıldı. - ÇANAKKALE