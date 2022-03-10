Afganistan'a Türkiye'den yardım eli - Son Dakika
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Afganistan'a Türkiye'den yardım eli

10.03.2022 00:57
Afganistan'a Türkiye'den yardım eli

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, iç karışıklıklar nedeniyle zor günler geçiren, kuraklık ve kıtlıkla mücadele eden Afganistan halkına gıda, temiz su, ekmek ve temizlik malzemelerini kapsayan insani yardım ulaştıracak.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, iç karışıklıklar nedeniyle zor günler geçiren, kuraklık ve kıtlıkla mücadele eden Afganistan halkına gıda, temiz su, ekmek ve temizlik malzemelerini kapsayan insani yardım ulaştıracak.

Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, dünyanın dört bir yanına olduğu gibi iç karışıklar nedeniyle zor günler geçiren Afganistan halkının da yardımına koşacak. Yedi Başak, Afganistan'daki halkın gıda malzemeleri başta olmak üzere diğer temel ihtiyaç malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeye gidecek. Yedi Başak, gıda kolisi dağıtımı, su kuyusu açma, temizlik ve hijyen ürünlerinden oluşan acil yardım malzemelerini zor zamanlar geçiren Afganistan halkına ulaştıracak.

"Yıllardır savaşla mücadele eden Afganistan halkı şimdi de kuraklık ve kıtlıkla mücadele ediyor"

Afganistan'da yaşanan insanlık dramı ve son durum hakkında açıklamalarda bulunan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Yıllardır savaşlarla mücadele eden Afganistan halkı şimdi de kuraklık ve kıtlıkla mücadele ediyor. Biz de Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak bölgedeki acıları dindirmek, yetim çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak ve umutları yeşermek adına Afganistan'a gidiyoruz. Afganistan'da savaşın verdiği yıkımın ardından baş gösteren kuraklık ve uluslararası kuruluşlarının bölgeden ayrılmasıyla, Afganistan'ın dünya finans sisteminin dışına itilmesiyle ciddi bir insani kriz oluştu. Şu anda 39 milyonluk Afgan halkının 18 milyonu açlık sınırı altında yaşıyor. Savaş sonucunda ülkede yaklaşık iki buçuk milyon yetim çocuk var. Bizler, yetim çocuklara ve yoklukla mücadele eden Afgan halkına destek olmak için destek Afganistan'a gidiyoruz" dedi.

"Gıda, temiz su, ekmek ve temizlik malzemesi dağıtımları yapacağız"

Bölgede yapılacak yardımlar ve projelerden de bahseden Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Yedi Başak İnsani Yardım Derneği bölgede gıda kolisi dağıtımı, temiz suya ulaşımı kolaylaştırmak için su kuyuları açmak, ekmek ve un çalışması, hijyen ve temizlik malzemesi dağıtımları yapacağız. Bu projelerle oradaki kardeşlerimize halkımızın yardımlarını ulaştıracağız. Ayrıca bölgedeki yetimhaneleri ziyaret ederek yetim çocuklara gıda malzemesi, hijyen malzemesi, oyuncak ve eğitim setleri hediye edeceğiz. Biz millet olarak ve Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak dünyanın neresinde bir insani kriz olursa oradayız. Din, dil, coğrafya ayrımı yapmadan her yere yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edeceğiz. Yardım gönderen, bağışta bulunan, destek olan tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Allah yardım yapanlardan razı olsun, Allah yapılan yardımları kabul etsin" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Mustafa Bulut, Afganistan, 112, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afganistan'a Türkiye'den yardım eli - Son Dakika


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