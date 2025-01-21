Afganistan, ABD ile mahkum takası yaptı - Son Dakika
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Afganistan, ABD ile mahkum takası yaptı

Afganistan, ABD'de tutuklu Afgan vatandaşını takasla serbest bıraktı, iki ABD'li de geri döndü.

21.01.2025 10:36
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Afganistan yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ABD'de tutuklu bulunan bir Afganistan vatandaşının iki ABD vatandaşı ile takas edilerek serbest bırakıldığı belirtildi.

Afganistan, ABD ile mahkum takası yapıldığını duyurdu. Afganistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 20 yıl önce Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde tutuklanan ve ABD'ye iade edilmesinin ardından müebbet hapis cezası alan Afganistan vatandaşı Han Muhammed'in takas anlaşması çerçevesinde serbest bırakıldığı belirtildi. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, California'daki cezaevinde tutulan Muhammed'in serbest bırakılması karşılığında 2 ABD vatandaşının da serbest bırakıldığını söyledi.

ABD'liler ülkelerine dönüyor

Afganistan yönetimi serbest bırakılan ABD vatandaşlarının kimliklerini açıklamazken ABD medyası, pazar günü serbest bırakılan 42 yaşındaki Ryan Corbett ve 69 yaşındaki William Wallace McKenty'nin bugün ülkelerine dönmek üzere yola çıktığını belirtti. Han Muhammed'in 2008'de uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı suçlardan hüküm giydiği ifade edilen haberde Katar'ın anlaşmanın sağlanmasında arabuluculuk yaptığı ve takas için lojistik destek sağladığı kaydedildi.

Afganistan'da ABD vatandaşı George Glezmann ve çifte vatandaşlığı bulunan Mahmood Habibi'nin tutuklu bulunduğu belirtiliyor. - KABİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afganistan, ABD ile mahkum takası yaptı - Son Dakika

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