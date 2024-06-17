Afganistan'da Kurban Bayramı Namazı Sıkı Güvenlik Tedbirleri Altında Kılındı

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Afganistan'da Kurban Bayramı namazı başkent Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde sıkı güvenlik tedbirleri altında kılındı.

Afganistan'da bayram namazı kılındı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı başkent Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde yollar trafiğe kapatılırken, Afganistanlılar camiye güvenlik denetiminden geçerek girebildi.

Namaza katılan Maulavi Hafız Akhundzadeh, "Komşuların, yetimlerin durumu, elbise hazırlayıp hazırlamadıkları, nasıl oldukları sorulmalı. Sokaktaki yoksulların yiyecek ve giyeceklerinin olup olmadığının farkına varmalı, Müslümanların üzüntüsünün farkında olmalıyız" dedi.

Cami cemaatinden Faiz Muhammed Ghubar da ülkenin durumu ile ilgili "Yoksulluk düzeyi ve işsizlik her geçen gün artıyor. Çalışma şartları da ağırlaşıyor. Umuyoruz ki her şey çözülür, herkes için uygun bir çalışma ortamı olur. Bir lokma helal rızık bir şekilde bir ailenin kapısına kadar ulaşır" ifadelerini kullandı.

Bölge sakini İshak Khan ise ülkenin güvenlik durumundan memnun kaldığını, "Güvenlik açısından durum her geçen yıl iyiye gidiyor maşallah. Elhamdülillah Afganistan'da durum çok güvenli, geçmişte böyle değildi ama şimdi daha iyi" diye konuştu. - KABİL