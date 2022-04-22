Afyon basın camiasının acı kaybı - Son Dakika

Afyonkarahisar basın camiasında önemli bir yere sahip olan ve bir dönem kentin en eski gazetelerinden Türkeli gazetesinin de imtiyaz sahibi olan Hacı Hakkı Özsoy (81) hayatını kaybetti.

Özsoy, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı yaklaşık 3 aydan bu yana tedavi gördüğü özel bir hastanenin Yoğun Bakım Servisi'nden yaşamını yitirdi. Özsoy'un ölümü kentte basın camiası başta olmak üzere sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı. Özsoy'un cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Paşa Cami'nde kılınacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR