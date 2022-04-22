Afyon basın camiasının acı kaybı - Son Dakika
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Afyon basın camiasının acı kaybı

22.04.2022 13:40
Afyon basın camiasının acı kaybı

Afyonkarahisar basın camiasında önemli bir yere sahip olan ve bir dönem kentin en eski gazetelerinden Türkeli gazetesinin de imtiyaz sahibi olan Hacı Hakkı Özsoy (81) hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar basın camiasında önemli bir yere sahip olan ve bir dönem kentin en eski gazetelerinden Türkeli gazetesinin de imtiyaz sahibi olan Hacı Hakkı Özsoy (81) hayatını kaybetti.

Özsoy, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı yaklaşık 3 aydan bu yana tedavi gördüğü özel bir hastanenin Yoğun Bakım Servisi'nden yaşamını yitirdi. Özsoy'un ölümü kentte basın camiası başta olmak üzere sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı. Özsoy'un cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Paşa Cami'nde kılınacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon basın camiasının acı kaybı
Afyon basın camiasının acı kaybı

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Yoğun Bakım, Hacı Hakkı, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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