Afyon\'da 2.300 Büyükbaşa Aşı Yapıldı

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaklaşık 2 bin 300 büyükbaş hayvana şap ve brucella aşısı yapıldı.

Aşılama işleminin Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından yapıldığı kaydedildi. Çalışmayla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada ise "Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası' çerçevesinde Karamık köyünde bulunan 2 bin 200 adet büyükbaş hayvana şap aşısı ve 84 adet büyükbaş hayvana brucella aşısı yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR