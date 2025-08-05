Afyon\'da Gıda Denetimi Yapıldı

Afyonkarahisar'da gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Marketten fırına, kasaptan üretim tesislerine kadar bir çok gıda üretimi ve satışı yapan işletme denetlendi. 20'ye yakın işletmenin denetiminin yapıldığı faaliyetin ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise "Tarladan sofraya güvenilir gıdayı ulaştırmak ve vatandaşlarımızın sağlığı için 7 gün 24 saat sahadayız" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR