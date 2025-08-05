Afyonkarahisar'da gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetim Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Marketten fırına, kasaptan üretim tesislerine kadar bir çok gıda üretimi ve satışı yapan işletme denetlendi. 20'ye yakın işletmenin denetiminin yapıldığı faaliyetin ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise "Tarladan sofraya güvenilir gıdayı ulaştırmak ve vatandaşlarımızın sağlığı için 7 gün 24 saat sahadayız" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Afyon'da Gıda Denetimi Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?