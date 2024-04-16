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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal müdürlük kadrosunda değişikliğe gitti.

Başkan Köksal'ın imzası ile yapılan görevlendirmeler şu şekilde; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne Mevlüt Çelik, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne Hüseyin Çelik, Zabıta Müdürlüğü'ne Resul Erkmen, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne Tuba Ciğerci, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne Şükrü Ertunç, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne Cem Kasapoğlu, İşletme Müdürlüğü'ne Selçuk Uluman, Fen İşleri Müdürlüğü'ne Bahadır Jurnal görevlendirildi.

Daha önce yapılan değişiklikler ardından ise belediye teşkilat şemasında başkan yardımcılıkları görevine Ömer Yıldız, Erkan Uysal, Özel Kalem Müdürlüğü'ne ise Şehriban Öncel atanmıştı. - AFYONKARAHİSAR