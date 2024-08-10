Afyonkarahisar Belediye Başkanı Kayadibi Mahallesi\'ni ziyaret etti

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, çocukluğunun geçtiği mahalleye belediye başkanı olarak gitti.

Başkan Köksal, mahalle buluşmaları çerçevesinde Kayadibi Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Köksal, taleplerini tek tek not aldı, sorunları dinleyerek çözüm önerileri sundu.

Ziyaret boyunca çocuklar ve gençlerle de sohbet eden Başkan Köksal, Kayadibi Mahallesi'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Başkan Köksal, "Çocukluğumuz, gençliğimiz buralarda geçti. Merkez Ortaokulu'na giderken, bu yolu kullanırdım. Şimdi Allah bana bu mahallelere Belediye Başkanı olarak hizmet etmeyi nasip etti. Rabbim mahcup etmesin. İnşallah sizlerle birlikte daha güzel bir Afyonkarahisar için, şehrimizi hak ettiği yere taşımak için birlikte mücadele edeceğimize inanıyorum" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde vermiş oldukları desteklerden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Köksal, "Her hafta mahallelerimizi ziyaret ediyor, sorunları yerinde tespit ediyor, öneri, istek ve şikayetlerinizi yerinde dinliyoruz. Böylelikle mahallelerimizde yapacağımız hizmetleri planlıyoruz. Bugün sizleri dinlemek için geldik. Öneri, istek ve şikayetlere göre biz yapacağımız bütün hizmetleri planlayacağız" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR