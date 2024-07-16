Afyonkarahisar Belediyesi Baba Çocuk Kampı ile Aile Bağlarını Güçlendiriyor

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, hafta sonu gerçekleştirilen Baba Çocuk Kampı gibi etkinliklerin aileler arasındaki bağları kuvvetlendirdiği kaydederek, "Bu anlamda çocuklarımıza ve ailelerimize yönelik projeleri geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Baba Çocuk Kampı sona erdi. Belediye ev sahipliğinde Afyonkarahisar Valiliği ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü'nün destekleriyle gerçekleşen kamp, 10 ilden 120'yi aşkın katılımcıyı bir araya getirdi. Babalar ve çocukları, 12-14 Temmuz tarihleri arasında Afyon Motor Sporları Merkezi'nde heyecan dolu bir hafta sonu geçirdi.

Kampın ilk gününde katılımcılar çadırlarını kurarak doğal güzellikler içinde zaman geçirdi. Akşam ise açık havada sinema keyfi yaparak kamp atmosferini renklendirdiler. Kampa katılan çocuklar, Başkan Köksal ile fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı. Çocuklar, duygu ve düşüncelerini Başkan Köksal ile paylaştı. Başkan Köksal, kamp boyunca yapılan etkinliklerin baba-çocuk ilişkilerini güçlendirdiğini ve sosyal bağları pekiştirdiğini belirterek, "Bu tür etkinlikler aileler arasındaki bağları kuvvetlendiriyor. Babalar ve çocukları için unutulmaz anılar biriktirdik. Afyonkarahisar olarak her zaman çocuklarımıza ve ailelerimize yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR