Afyonkarahisar Belediyesi Engelli Vatandaşların Yol Sorununu Çözdü

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Afyonkarahisar Belediyesi Erenler Mahallesi'nde yaşayan görme engelli İbrahim Merter ve bedensel engelli oğlu Mustafa Sait Merter'in uzun yıllardır yaşadığı yol sorununu çözdü.

Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesi'nde ikamet eden görme engelli İbrahim Merter ve bedensel engelli oğlu Mustafa Sait Merter'in ulaşım sıkıntısına Başkan Burcu Köksal el attı. Özellikle çocuğunu okula götürürken büyük zorluklar yaşadığını dile getiren Merter, Başkan Köksal'a teşekkür etti. Merter ailesi, yaşadıkları yol sıkıntısını Afyonkarahisar Belediyesi Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Hakan Erdoğan'a iletti. Konunun belediyeye ulaşmasının ardından, Başkan Köksal'ın talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Merter ailesinin yıllardır beklediği yol yapıldı. Başkan Köksal, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya, sorunlarının çözümüne yönelik her türlü desteği bundan sonra da vereceklerini söyledi. - AFYONKARAHİSAR