Afyonkarahisar Bolvadin\'de baro temsilciliğini 19 oyla Av. Samet Özaydın kazandı

Afyonkarahisar Bolvadin'de baro temsilciliğini 19 oyla Av. Samet Özaydın kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 40 avukatın bulunduğu baro temsilciliği seçiminde 37 avukat oy kullandı ve geçerli oyların 19'unu alan Av. Samet Özaydın temsilci seçildi. Böylece Özaydın, ilçedeki avukatların baro temsilciliği görevini üstlenmeye hak kazandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen baro temsilciliği seçimlerinde Av. Samet Özaydın, yapılan oylama sonucunda Bolvadin Baro Temsilcisi oldu.
Bolvadin'de avukatların katılımıyla düzenlenen seçimde sandık başına gidildi. Toplam 40 avukatın bulunduğu ilçede 37 avukat oy kullandı. Yapılan sayımın ardından geçerli oyların 19'unu alan Avukat Samet Özaydın, seçimi kazanarak Bolvadin Baro Temsilciliği görevine üstlenmeye hak kazandı.
Kaynak: İHA
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