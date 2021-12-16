Afyonkarahisar'da '2021 Yılı Fahri Trafik Müfettişleri 2. Değerlendirme Toplantısı' - Son Dakika

Afyonkarahisar'da '2021 Yılı Fahri Trafik Müfettişleri 2. Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü salonunda, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantı pandemi koşullarında yapıldı. Toplantıya; 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Erdener Bede, Komiser Duran Akyürek ve fahri trafik müfettişleri katıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Bahar Günen, toplantıda yaptığı sunum konuşmasında, "Yaptığınız görev fahri olduğu için gönüllülük esasına dayanır. Biz bu görevi yaparken içimizdeki vicdanımızla hareket ediyoruz. Burada adaletli olmak, hakkaniyet ölçüsünde hareket etmek, yazılan cezalarda başkasını deşifre etmeden görev yapma gayreti içinde olalım. Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik polislerinin yanında siz değerli müfettişlerimizin katkılarının devam edeceği inancıyla daha düzenli ve sağlıklı işleyen bir trafik temenni ediyoruz. Gözlemlerinizde veya yapacağınız çalışmalarda kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, kask kullanılmaması, cep telefonu ile konuşarak araç kullanılması, yaya önceliği kurallarına uyulmaması, tehlikeli bir şekilde art arda birden fazla şerit değiştirme durumlarında gibi durumlarında çok önem arz etmektedir. Yabancı plakalara da ceza yazabilirsiniz. Tespit tutanakları düzenlenirken araç plakası, markası, rengi, araç cinsi, tarihi, saati, yeri ve ihlal maddesinde hata yapmamaya dikkat edilmelidir" dedi.

Afyonkarahisar ilinde görev yapan fahri trafik müfettişlerine; Trafik Müfettişleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklerle, trafik müfettişlerine ait istatistiki bilgiler, fahri trafik müfettişlerinin görevini yerine getirirken görülen aksaklıklar gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Görüş öneri ve taleplerle alakalı karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı. - AFYONKARAHİSAR