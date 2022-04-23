Afyonkarahisar'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 23 Nisan coşkusu

23.04.2022 14:46

- Afyonkarahisar'da 23 Nisan coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da çeşitli törenlerle coşkuyla kutlandı.

- Afyonkarahisar'da 23 Nisan coşkusu

AFYONKARAHİSAR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da çeşitli törenlerle coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda öğrencilerin hazırladığı programlarla gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan program öğrencilerin gösterileri devam etti. Naime Gevher Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteri büyük beğeniyle izlendi. Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrenci korusunun da seslendirdiği şarkılar beğeniyle dinlenirken, izleyiciler tarafından alkışlandı. Bir çok okulun yaptığı gösteriler törene büyük renk kattı.

"Çocuklarımız ülkemizin gerçek hazineleridir"

Binlerce kişinin izlediği kutlama törenin açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın gerçekleştirdi. 23 Nisan'ın çocuklara hediye edilmiş en büyük bayram olduğunu ifade eden Müdür Yalçın konuşmasına şöyle devam etti:

"Siz çocuklarımızdan beklentimiz bu armağanın değerini bilin. Çok çalışmanız dürüst, gayretli, başarılı, insani değerlere sahip topluma yararlı bireyler olmalısınız. Biz yetişkinlerin en büyük görevi de sizlere bu yolda rehberlik edip yol göstererek sizlere imkan oluşturmak sizleri milli ve manevi değerlerinize kültürel mirasımıza sahip çıkarak onunla tanıtarak vizyon sahibi bireyler olarak sizleri yetiştirmektir. Çocuklara önem vermek her ne kadar öz benlikleri için önemliyse de bir o kadar ülkemiz ve dünyamızın geleceği için de önemlidir. Çocuklarımızın insanlığın ve ülkemizin otak umudu, geleceği ve gerçek hazineleridir."

Tören sonunda Vali Gökmen Çiçek ve diğer protokol üyeleri yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. Törene Gökmen Çiçek'in yanı sıra, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, daire müdürleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Afyonkarahisar'da 23 Nisan coşkusu
Afyonkarahisar'da 23 Nisan coşkusu
Afyonkarahisar'da 23 Nisan coşkusu
Afyonkarahisar'da 23 Nisan coşkusu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


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