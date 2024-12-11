Afyonkarahisar'da 300 Ton Buğday Ekimi Yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 300 Ton Buğday Ekimi Yapıldı

Afyonkarahisar\'da 300 Ton Buğday Ekimi Yapıldı

5 milyon TL bütçeli projede, İl Özel İdaresi'nin desteğiyle 300 ton buğday ekimi gerçekleştirildi.

11.12.2024 14:03
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Afyonkarahisar'da 5 milyon bütçeli ve yüzde 50'si İl Özel İdaresi destekli dağıtımı yapılan 300 ton buğdayın ekimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen buğday yetiştiriciliği projesi kapsamında temin edilen tohumlar toprakla buluştu. Üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek, tohum teminine yardımcı olmak, hububat açığı olan ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yüzde 50 hibeli buğday yetiştiriciliği projesinin toplam bedeli 5 milyon TL olup 2 milyon 500 bin TL'si İl Özel İdaresi, 2 milyon 500 bin TL'si üreticilerimiz tarafından karşılanmıştır. İlimiz merkez ve 12 İlçesinde uygulanan proje kapsamında yaklaşık 300 ton buğday tohumu ekimi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da 300 Ton Buğday Ekimi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 300 Ton Buğday Ekimi Yapıldı - Son Dakika
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