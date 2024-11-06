Afyonkarahisar'da Alkollü İçecek Tartışmaları: AK Parti İl Başkanı Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Alkollü İçecek Tartışmaları: AK Parti İl Başkanı Açıklama Yaptı

Afyonkarahisar\'da Alkollü İçecek Tartışmaları: AK Parti İl Başkanı Açıklama Yaptı

Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde alkollü içecek satışı ile ilgili ortaya atılan iddialara dair AK Parti İl Başkanı Av. Turgay Şahin, bu durumu kabul etmenin zor olduğunu ifade ederek konuyu titizlikle takip edeceklerini açıkladı. Ayrıca, alkolün toplumdaki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

06.11.2024 15:40  Güncelleme: 15:45
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Afyonkarahisar Belediyesine ait sosyal tesislerde alkollü içecek satılacağı yönündeki iddialarla ilgili konuşan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, "Buna inanmak bile istemiyoruz, belediyenin bu kadar ileri gideceğine ihtimal vermiyoruz ancak bu konuyu titizlikle takip edeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı haftalık olağan basın toplantısını Başkan Şahin riyasetinde gerçekleştirdi. Basın toplantısında ulusal ve yerel gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Sevim, Kadın Kolları Başkanı Av. Ferda Ertürk ile Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan da Başkan Şahin'e eşlik etti.

Toplantıda konuşan Başkan Şahin, "Milliyetçi ve muhafazakar seçmenden oy almak için şekilden şekle girmelerine rağmen gerçek yüz ve kimlikleri ilk altı ayda ortaya çıkmaya başlamasıdır. Belediye Meclisinden oldu bittiyle alkol ruhsatı vermeye çalıştıkları işletmeler, meclis kararının çıkmasından emin olmalılar ki milyonlarca liralık yatırım yapmışlardır. Alkol tüm kötülüklerin anası, diğer bağımlılık oluşturan maddelerin ise giriş kapısıdır. Bir kamu kurumu olan belediyelerin alkolle ve alkolizmle mücadele etmeleri Anayasa'nın emredici hükmüdür. Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Belediye sosyal tesislerinde de alkollü içkilerin satılacağı yönünde yoğunlaşan haber ve duyumlara ise inanmak bile istemiyoruz, belediyenin bu kadar ileri gideceğine ihtimal vermiyoruz ancak bu konuyu titizlikle takip edeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz. Afyonkarahisar'da ve Türkiye'nin dört bir yanında halkımızın güvenini sarsacak her türlü ihlale, karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Aziz milletimizin AK Parti'mize olan güvenini asla boşa çıkarmayacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Alkollü İçecek Tartışmaları: AK Parti İl Başkanı Açıklama Yaptı - Son Dakika

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