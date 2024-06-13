Afyonkarahisar'da Bayram Hareketliliği: Vatandaşlar Eski Bıçaklarını Biletiyor

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Afyonkarahisar'daki bıçakçılarda bayram hareketliliği yaşanmaya başlarken, vatandaşlar yeni bıçak almak yerine eski bıçaklarını bilettikleri belirtildi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala kentteki bıçakçılarda hareketlilik yaşanmaya başlandı. Bolvadin ilçesinde bıçak almak isteyen ya da biletmek isteyen vatandaşların bıçakçıların yolunu tuttu. İlçede uzun yıllardır bıçak satışı ve bileme işi yapan esnaflardan Habib Akay, vatandaşların daha çok bıçak bilettiklerini ifade etti. Akay, "Kurban Bayramının tatlı telaşesi başladı. Günlük yaklaşık olarak bin 600 adet bıçak bileme işi yapıyoruz. Müşterilerimizi fazla gecikmeden bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, yeni bıçakların ise 150 TL'den başlayarak kalitesine göre fiyatlarının değiştiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR