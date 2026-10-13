Afyonkarahisar\'da Çay ve Sultandağı\'nda gıda işletmelerine hijyen denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde hijyen, muhafaza şartları ve mevzuata uygunluk incelendi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla yürütülen resmi kontrol ve denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, Çay ve Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personeller tarafından gıda işletmelerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde işletmelerin ilgili mevzuata uygunluğu, hijyen şartları, gıdaların muhafaza şartları ve ürünlerin belirlenen kriterleri karşılayıp karşılamadığı kontrol edildi.

Gıda üretimi, satışı ve toplu tüketim alanlarını kapsayan kontrollerde, tüketici sağlığının korunması ve işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesi amacıyla gerekli incelemeler yapıldı.

Afyonkarahisar genelinde gıda güvenilirliğinin sağlanması ve korunmasına yönelik resmi kontrol ve denetim çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.