Afyonkarahisar\'da Dijital Tanıtım Buluşması

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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Visit Afyon iş birliğiyle düzenlenen buluşmada, şehrin tanıtımına katkı sağlayan dijital içerik üreticileriyle bir araya geldi.

Gastronomi, mizah, seyahat, fotoğrafçılık ve etkinlik gibi farklı alanlarda içerik üreten sosyal medya fenomenlerinin katıldığı toplantıda, Afyonkarahisar'ın dijital dünyada daha güçlü bir şekilde tanıtılması için iş birlikleri değerlendirildi.

Vali Yiğitbaşı, içerik üreticilerinin şehre olan katkılarının önemine vurgu yaparak, Afyon'un kültürel ve turistik değerlerinin sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması için desteklerinin süreceğini belirtti.

Bu buluşma, Afyonkarahisar'ın sosyal medyada daha etkin tanıtılması adına önemli bir adım oldu. - AFYONKARAHİSAR