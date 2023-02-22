Afyonkarahisar'da doğan çift başlı buzağı 4 saat yaşayabildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da doğan çift başlı buzağı 4 saat yaşayabildi

22.02.2023 15:44

Afyonkarahisar'da doğan çift başlı buzağı 4 saat yaşayabildi Afyonkarahisar'da doğduktan sonra 4 saat hayata tutunabilen çift başlı buzağının sosyal medyada yayınlanan görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi.

Afyonkarahisar'da doğan çift başlı buzağı 4 saat yaşayabildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da doğduktan sonra 4 saat hayata tutunabilen çift başlı buzağının sosyal medyada yayınlanan görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veteriner Teknikeri Halil İbrahim Kaçar'ın bir akrabasına ait bir ineğin doğum yapacağı bilgisini alarak akrabasının ahırına gitti. Zorlu geçen doğum sonrası doğan buzağıyı gören Kaçar, hayvanın çift başlı olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Ardından buzağıyı Kaçar ailesi biberon ile beslemeye çalışsa da hayvan doğduktan sonra sadece 4 saat yaşama tutunurken, ardından telef oldu.

Hayvanın sosyal medyada yayınlanan videosunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, hayvanın sahibi olan Kaçar ailesinden ise herhangi bir açılamada yapılmadı.

Kaynak: İHA
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Karahisar, Çayırbağ, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da doğan çift başlı buzağı 4 saat yaşayabildi - Son Dakika

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