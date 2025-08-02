Afyonkarahisar\'da Gençlik Merkezi Açıldı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın katılımlarıyla İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje çerçevesinde kente kazandırılan İyilik Hareketi Derneği Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kafe, kütüphane, oyun alanı ve e-spor eğitim alanı olarak tasarlanan Gençlik Merkezi; gençlerin hem sosyal hem de akademik yönden gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, merkezde gençlere değerler eğitimi de verilecek.

İlk etapta 120 öğrenciye hizmet verecek olan merkezde, kapasitenin ilerleyen dönemde 200 kişiye çıkarılması hedefleniyor. Gençler, boş vakitlerini güvenli bir ortamda değerlendirmenin yanı sıra robotik kodlama, yapay zeka kullanımı ve yabancı dil eğitimi gibi alanlarda da bilgi sahibi olma imkanı bulacak. - AFYONKARAHİSAR