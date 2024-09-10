Afyonkarahisar'da Gıda Denetimi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Gıda Denetimi

Afyonkarahisar\'da Gıda Denetimi

Afyonkarahisar'ın üç ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından perakende satış noktalarında gıda denetimi yapıldı. Gıda hijyeni, son kullanma tarihleri, tavsiye edilen tüketim tarihi ve etiket kontrolleri denetimleri ile güvenilir gıdaya ulaşmanın sürekliliği kontrol altında tutulmaktadır.

10.09.2024 10:36
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Afyonkarahisar'ın üç ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından perakende satış noktalarında gıda denetimi yapıldı.

Başmakçı, Sinanpaşa, Hocalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri gıda kontrol görevlileri 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' çerçevesinde perakende satış yerlerinin denetim yaptı. Tarım ve Orman Afyonkarahisar İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gıda hijyeni, son kullanma tarihleri, tavsiye edilen tüketim tarihi ve etiket kontrolleri denetimleri ile güvenilir gıdaya ulaşmanın sürekliliği kontrol altında tutulmaktadır. Tüketicilerimizin gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde herhangi bir olumsuz durum tespit etmesi durumunda alo174 gıdahattı üzerinden bildirim yapmaları önem arz etmektedir" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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