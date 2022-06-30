Afyonkarahisar'da 'Halk Günü' toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da 'Halk Günü' toplantısı

30.06.2022 18:55

Afyonkarahisar'da 'Halk Günü' toplantısı Vali Yiğitbaşı: "Şehrimiz için elimizden geleni yapacağız"AFYONKARAHİSAR Halk Günü toplantısında konuşan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr.

Afyonkarahisar'da 'Halk Günü' toplantısı

Vali Yiğitbaşı: "Şehrimiz için elimizden geleni yapacağız"

AFYONKARAHİSAR Halk Günü toplantısında konuşan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, "Kendi şehrimizde de İnşallah elimizden geldiğince vatandaşımız hangi noktada ne tıkanıklık yaşıyorsa destek ve yardımcı olacağız" dedi.

Toplumun tüm kesimlerine ulaşılmasını, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmelerini sağlamak amacıyla, düzenli olarak yapılan halk günü toplantılarının Haziran ayı toplantısı Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında yapıldı. Valilik Toplantı Salonunda yapılan Halk Günü'ne Vali Yiğitbaşı'nın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, kamu kurum ve kuruluşlarının İl müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Tıkanıkları çözeceğiz"

Toplantının açılışında konuşan Yiğitbaşı, vatandaşların yaşadığı sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için her ay bu toplantıların düzenlendiklerini söyledi. Türkiye'nin her yerinden kendi sosyal medya hesabına çeşitli yardım taleplerinin geldiğini aktaran Yiğitbaşı şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini hızlı bir şekilde çözüm bulmak için ilgili kurum ve müdürlerimizle buluşturmak, tıkanıklıkları açma noktasında yaptığımız bir uygulamadır. Periyodik olarak uygulanan ve her şehirde yapılan bir çalışmadır. İnşallah katılan tüm vatandaşlarımızın sorunlarını çözümü için hızlıca bir çalışma başlatmak adına buradaki süreci kısa tutup doğrudan içeriye geçelim istiyoruz. Bana da sosyal medya üzerinden çok ulaşan oldu şimdiye kadar. Türkiye'nin her yerinden ulaşan var. Bunu da şaşırarak ve ilgiyle takip ediyoruz. Biz bu talepleri ilgili kurum ve müdürlerimize ulaştırıyoruz. Dolayısıyla kendi şehrimizde de inşallah elimizden geldiğince vatandaşımızı hangi noktada ne tıkanıklık yaşıyorsa destek ve yardımcı olacağız." Konuşmasını tamamlayan Vali Yiğitbaşı, toplantıya katılan vatandaşlara tek tek söz vererek onların talep, istek ve sıkıntılarını dinledi. Sorunlara çözümler üreten Yiğitbaşı, gerekli gördüğü konularda toplantıya katılan il müdürlerine talimatlar vererek gereğinin yapılmasını istedi.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da 'Halk Günü' toplantısı Afyonkarahisar'da 'Halk Günü' toplantısı Afyonkarahisar'da OSB'lerin son durumu konuşuldu Afyonkarahisar'da OSB'lerin son durumu konuşuldu
Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da 'Halk Günü' toplantısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:53 Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Asgari ücret 6 bin 391 liranın altında kalmasın
18:12 Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 19:00:21. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 'Halk Günü' toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement