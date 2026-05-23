Afyonkarahisar\'da İlk Yardım Eğitimi Tamamlandı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü personellerine yönelik gerçekleştirilen 'İlk Yardım Eğitimi' tamamlandı.
Eğitim çalışmasının 'İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk Yardım Yönetmeliği' çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Eğitim çalışmasının ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise "Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından iki farklı gruptaki personelimize yönelik düzenlenen İlk Yardım Eğitimi tamamlandı. Programı başarı ile tamamlayan personelimize belgeleri İl Müftümüz Lütfü İmamoğlu tarafından verildi. Personelimize yönelik gerçekleştirilen ilk yardım eğitimlerine ilerleyen süreçte de devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
