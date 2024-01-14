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Afyonkarahisar'da Jeotermal Enerji Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Jeotermal Enerji Çalışmaları Devam Ediyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, termal su kaynakları ile ünlü ve 27 bin yatak kapasitesine sahip otellerin bulunduğu Afyonkarahisar'da Sağlık Endüstri Bölgesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri İstişare Toplantısı Afyonkarahisar'da gerçekleşti. Enerji Kentleri Birliği üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıya Başkan Zeybek ev sahipliği yaptı. Afyonkarahisar Belediyesi'nin de üye olduğu istişare toplantısında açılış konuşmasını ETKB Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Bilal Düzgün yaptı. Afyonkarahisar'ın jeotermal enerji alanında yaptığı yatırımları anlatan Başkan Zeybek, şehrin jeotermal kaynak bakımından dikkat çeken bir şehir olduğunu belirtti. Afyonkarahisar, termal otellerin bulunduğu, konutların jeotermal kaynakla ısındığı ve enerji ihtiyacının karşılandığı bir şehir olarak öne çıkıyor. Ayrıca, seracılık alanında da jeotermal enerji kullanılıyor. Başkan Zeybek, Sağlık Endüstri Bölgesi ve Jeotermal Seracılık bölgesi kurma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Afyonkarahisar\'da Jeotermal Enerji Çalışmaları Devam Ediyor
14.01.2024 - 12:06,
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, termal su kaynakları ile ünlü ve 27 bin yatak kapasitesine sahip otellerin bulunduğu Afyonkarahisar'da Sağlık Endüstri Bölgesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri İstişare Toplantısı Afyonkarahisar'da gerçekleşti. Enerji Kentleri Birliği üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıya Başkan Zeybek ev sahipliği yaptı. Afyonkarahisar Belediyesi'nin de üye olduğu istişare toplantısında açılış konuşmasını ETKB Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Bilal Düzgün yaptı.

Toplantıda konuşan Başkan Zeybek ise şehrin jeotermal enerji alanında yaptığı yatırımları anlattı.

Afyonkarahisar'ın jeotermal kaynak bakımından dikkat çeken şehirlerin başında geldiğine dikkat çeken Başkan zeybek, " İç Anadolu'yu Ege'ye, Ege'yi İç Anadolu ile birlikte Akdeniz'e ve Marmara'ya bağlayan yolların kesiştiği dört yol kavşağında olan bir ilçesi ile diğer ilçesinin uzaklığının 250 km olduğu, çok geniş coğrafyaya oturan bir Anadolu şehriyiz. 17 ile 1 ila 3 buçuk saatlik mesafede olan merkezi konumda bir şehir. Demir yollarında dörtyol kavşağındayız. 27 bin yatak kapasitesine sahip termal otellerin olduğu, 30 bine yakın konutun Jeotermal Kaynakla ısınma ve enerji ihtiyacının karşılandığı Afyonkarahisar, seracılık alanında da jeotermal kullanan bir yer. Kaplıcalarımız ile sağlık turizminde de ön plandayız. Sadece burası değil, Sandıklı, Gazlıgöl, Bolvadin de hemen hemen ilçelerimizin birçoğunda termal su var. Türkiye'nin en büyük Sağlık Endüstri Bölgesi hedefi ile oteller bölgemizde 850 bin metrekarelik bir alanda Valiliğimizin ve Belediyemizin de ortak olduğu Sağlık Endüstri Bölgesi kurduk. Yaklaşık 3 milyon metrekareye yakın bir alanda Jeotermal Seracılık bölgesi oluşturuyoruz. Yeni başladık, sondajları yapılıyor" dedi.

Toplantı daha sonra fikir alışverişinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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