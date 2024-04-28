Afyonkarahisar\'da Lise Öğrencileri Köy Okullarında Minik Öğrencilere Hediyeler Verdi

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde eğitim veren Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarında ki minik öğrencilere hediyeler vererek onlar ile birlikte oyunlar oynadılar.

Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin son sınıf 9 öğrencisi 'Minik yüreklere dokunmak' adlı sosyal projesi kapsamında, kendi imkanları ve okul yönetiminin desteği ile temin ettikleri oyuncak ve eğitim materyallerini Örenkaya Köyü İlköğretim Kurumu ve Reşadiye Köyü İlköğretim kurumunda 18 minik öğrenciye hediye etti. Minik öğrencilere hediyelerini veren lise öğrencileri daha sonra onları üzerlerine giydikleri çizgi filim karakteri kostümleri ile oyunlar oynatarak eğlendiler.

Etkinliklere İlçe Kaymakamı Önder Çengel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu da katıldı.

Proje ve çalışma hakkında Okul Müdürü Ahmet Ali Darakcı, öğrencilerinin yaptığı bu anlamlı sosyal projeden dolayı çok duygulandığını bildirerek emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR