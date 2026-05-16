Afyonkarahisar\'da Market Denetimi

Afyonkarahisar'da Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi(TUFİS) çerçevesinde marketlere yönelik denetim yapıldı.

Denetim Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Gerçekleştirilen denetimin ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İl müdürlüğümüzce tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi ve güncel verilerin sağlıklı şekilde kayıt altına alınması amacıyla TÜFİS kapsamında market fiyatları takip çalışmaları gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ilimizde faaliyet gösteren marketlerde ürün fiyatları yerinde incelenerek ilgili veriler sistematik şekilde derlendi. Gerçekleştirilen fiyat takip çalışmalarıyla, tarımsal ürünlerin piyasadaki seyrinin izlenmesi, veri akışının düzenli şekilde sağlanması ve değerlendirme süreçlerine katkı sunulması amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR