Afyonkarahisar'da marketlerde tarımsal ürün fiyatları TÜFİS için kayda geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da marketlerde tarımsal ürün fiyatları TÜFİS için kayda geçirildi

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Afyonkarahisar\'da marketlerde tarımsal ürün fiyatları TÜFİS için kayda geçirildi
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, TÜFİS kapsamında kentteki marketlerde tarımsal ürün fiyatlarını yerinde inceleyerek güncel verileri kayıt altına aldı. Çalışmayla tarımsal ürünlerin piyasa seyrinin izlenmesi ve düzenli veri akışının sağlanması amaçlanıyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi amacıyla TÜFİS kapsamında market fiyatları takip edildi.

Çalışmalar çerçevesinde kentte faaliyet gösteren marketlerde ürün fiyatları yerinde incelenerek güncel veriler kayıt altına alındı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen fiyat takipleriyle tarımsal ürünlerin piyasadaki seyrinin izlenmesi ve düzenli veri akışının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretimden tüketime kadar olan süreçte piyasa verilerinin güncel ve doğru şekilde takip edilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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