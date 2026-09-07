Afyonkarahisar'da marketlerde TÜFİS için tarım ürünleri fiyat takibi yapıldı
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, TÜFİS kapsamında kentteki marketlerde tarımsal ürün fiyatlarını yerinde inceleyerek güncel verileri kayıt altına aldı. Bu çalışmayla ürünlerin piyasa seyrinin düzenli takip edilmesi ve güncel piyasa verilerinin oluşturulması hedefleniyor.
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi amacıyla TÜFİS çerçevesinde marketlerde fiyat takip çalışması gerçekleştirildi.
Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışması çerçevesinde kentte faaliyet gösteren marketlerde ürün fiyatları yerinde incelenerek güncel veriler kayıt altına alındı. Ekipler, tarımsal ürünlerin piyasadaki seyrinin düzenli olarak takip edilmesi ve güncel piyasa verilerinin oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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