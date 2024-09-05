Afyonkarahisar\'da Sağlıklı Yumurtacılık İçin Mücadele Devam Ediyor

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Yumurta tavuğu sayısında Türkiye'de 1'inci sırada olan Afyonkarahisar'da sağlıklı yumurta üretimi ve kuş gribi, tavuk vebası gibi hatalıklardan korunmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor.

Afyonkarahisar'da sağlıklı yumurta üretimine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede sağlıklı ve güvenli üretim için kuş gribi riskine yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü görevlileri kuş gribi, tavuk vebası (Avian Influenza) hastalığı ile mücadelede aktif survey çalışmaları ile tavuklardan kloakal ve tracheal swap alınarak hastalık taraması yaptı. Güvenli gıda, sağlıklı gelecek için kaliteli yumurta ve tavuk üretimi için ekipler mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR