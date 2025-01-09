Afyonkarahisar'da Tır Yangınına Jandarma Müdahalesi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tır Yangınına Jandarma Müdahalesi

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Devrilen tırda çıkan yangına jandarma ekipleri yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yaptı.

09.01.2025 10:20
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Yola devrilen tırda çıkan yangına ilk müdahaleyi jandarma yaptı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrilen tırın alt tarafından yükselen alevlere jandarma ekipleri yangın tüpü ile müdahale etti.

Olay, Bolvadin- Emirdağ kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü M.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 01 AVK 764 plakalı tır otogar kavşağında yola yan devrildi. Yaklaşık 23 ton tır gübre yüklü olan tırın dorsesindeki ürünler yola saçılırken, aracın alt tarafında yangın çıktı.

Alevlere ilk müdahale eden jandarma oldu

İtfaiye ekipleri gelmeden önce jandarma ekipleri yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin de müdahalesiyle araçta çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Tır Yangınına Jandarma Müdahalesi - Son Dakika

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