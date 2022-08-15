Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce, sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde Yatılı Yaz Kur'an Kursuna katılan öğrenciler için İstanbul gezisi düzenlendi. İl Müftüsü Sinan Kazancı ve aileler tarafından uğurlanan öğrenciler, geziye Eyüp Sultan Camii 'nde kılınan sabah namazıyla başladı. Fatih Kur'an Kursunda kahvaltı yapan öğrenciler, Fatih Camii, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Kabrinin ziyaretinin ardından, Topkapı Sarayı , Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultan Ahmet Camii'ni ziyaret etti.

Kaynak: İHA

Eyüp Sultan Camii, Karahisar, İstanbul, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kur'an kursu öğrencileri İstanbul'u gezdi - Son Dakika

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