Afyonkarahisar'da Zirve İçin Yasaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da Zirve İçin Yasaklar

24.06.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 1-10 Temmuz'da NATO Zirvesi nedeniyle tüm protesto etkinlikleri yasaklandı.

Afyonkarahisar Valiliği'n den yapılan yazılı açıklamada 1-10 Temmuz tarihleri arasında '36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi' nedeniyle kentte 10 gün boyunca basın açıklaması ve yürüyüş gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan '36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi' çerçevesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılmıştır. İlimiz genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek amaçlı açık ve kapalı alanlarda yapılacak olan her türlü yürüyüş, açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, pankart asma, çadır kurma, meşale yakma, broşür dağıtma, protesto eylemi gibi eylem, etkinliklerin ve bu eyleme destek vermek amacıyla gelen araçların ve şahısların Afyonkarahisar sınırlarına giriş ve çıkışları 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 08.00'den 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar 10 gün süre ile yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Güvenlik, Dünya, Yerel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Zirve İçin Yasaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Lamiya’nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı
Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti Şikayetini ölen babasına anlattı Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti! Şikayetini ölen babasına anlattı
Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi
Annesini gizlice gömmüştü Sosyetik ailede ipler gerildi Annesini gizlice gömmüştü! Sosyetik ailede ipler gerildi

11:33
Ne diyeceği merak konusuydu Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi
Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi
11:26
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
11:18
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek TFF, FIFA’ya şikayet etti anında yanıt geldi
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi
10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
10:01
Fransa’da tarihin en sıcak günü 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 11:43:40. #7.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Zirve İçin Yasaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.