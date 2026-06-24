Afyonkarahisar'da Zirve İçin Yasaklar

Afyonkarahisar Valiliği'n den yapılan yazılı açıklamada 1-10 Temmuz tarihleri arasında '36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi' nedeniyle kentte 10 gün boyunca basın açıklaması ve yürüyüş gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan '36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi' çerçevesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılmıştır. İlimiz genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek amaçlı açık ve kapalı alanlarda yapılacak olan her türlü yürüyüş, açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, pankart asma, çadır kurma, meşale yakma, broşür dağıtma, protesto eylemi gibi eylem, etkinliklerin ve bu eyleme destek vermek amacıyla gelen araçların ve şahısların Afyonkarahisar sınırlarına giriş ve çıkışları 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 08.00'den 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar 10 gün süre ile yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR