Afyonkarahisar'daki Akdağ Tabiat Parkı'nda Jandarma Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'daki Akdağ Tabiat Parkı'nda Jandarma Denetimleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar\'daki Akdağ Tabiat Parkı\'nda Jandarma Denetimleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda yangınların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla jandarma ekipleri tarafından 24 saat denetim gerçekleştiriliyor. Parkta ateş yakılması ve piknik yapılması gibi faaliyetlerin yasaklandığı belirtilirken, doğaseverlerin huzur içinde vakit geçirebilmesi için denetimlerin sürekli olarak devam edeceği ifade edildi.

30.06.2024 10:00
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Türkiye'nin en büyük ve güzel milli parklarından birisi olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda yangınlara karşı denetimlerle birlikte güven ve huzurun sağlanması için jandarma ekipleri günün 24 saati denetim gerçekleştiriyor.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Akdağ Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen faaliyetleri yaptığı video ile kamuoyuna duyurdu. Faaliyetlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada ise "Akdağ Tabiat Parkı; yemyeşil ormanları, su kaynakları, Tokalı Kanyonu, mağaraları, yaylaları, kır evleri, zengin flora ve fauna zenginliği ile nesli tehlike altındaki türlere ev sahipliği yapmaktadır. Doğayla baş başa kalmak isteyen doğasever yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasıdır. Yeşilin ve mavinin güzel tonlarını görebileceğiniz Akdağ Tabiat Parkı, Türkiye'nin 49.'ncu milli parkı olarak ilan edilmiştir.

Akdağ Tabiat Parkı'nda, Afyonkarahisar Valiliğince alınan karar ile 15 Haziran 2024-31 Ekim 2024 tarihleri arasında ateşli piknik yapılması, ateş yakılması, semaver ve nargile yakılması yasaklanmıştır. Akdağ Tabiat Parkı'na gelen misafirler, ateş yakmadan doğal manzara içerisinde piknik yaparak güzel vakit geçirebilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Denetimlerde komandolarda görev yapıyor

Parkta güvenlik ve asayişin sağlanması noktasında 24 saat esasına göre denetimlerin yapıldığının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akdağ Tabiat Parkı ve çevresi orman yangınlarının önlenmesi, ormanlık alanlara giriş ve çıkışları kontrol altında tutulmaktadır. Bu amaçla 7 gün 24 saat süresince İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen jandarma asayiş timleri, jandarma motosikletli asayiş timi, çevre doğa ve hayvanları koruma timi, jandarma asayiş komando timleri, orman muhafaza ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kontrol ve denetim altında bulundurulmaktadır. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın huzur içerisinde Akdağ Tabiat Parkı'nda vakit geçirebilmesi için yapılan denetimler aralıksız devam edecektir." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'daki Akdağ Tabiat Parkı'nda Jandarma Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'daki Akdağ Tabiat Parkı'nda Jandarma Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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