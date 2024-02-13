Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Aile ve Dini Rehberlik Merkezini Ziyaret Etti

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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, toplumun aile hakkında dini açıdan doğru bilgilendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Kaymakam Bilici, Emirdağ'da Diyanet İşleri Başkanlığının katlılarıyla Emirdağ İlçe Müftülüğü bünyesinde yakın zamanda açılarak hizmet vermeye başlayacak olan Aile ve Dini Rehberlik Merkezini ziyaret etti.

Toplumun temelini oluşturan aile kurumunun sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi için, Türk aile yapısını da korumanın bilinci içerisinde aileye ve aile bireylerine yönelik çalışmalar yapılacak merkez içerisinde incelemelerde bulunan Kaymakam Bilici, İlçe Müftüsü Vahit Demiral'dan merkezin genel durumuna dair bilgiler aldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Bilici, "Açılacak bu merkezin, toplumumuzun aile hakkında dini açıdan doğru bilgilendirilmesini sağlamak, aile yapısının korunmasına katkıda bulunmak, halkımızın özellikle aile bireyleriyle ilgili dini içerikli soru ve sorunlarına çözüm üretmek ve bu bağlamda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapılması önemli" dedi. - AFYONKARAHİSAR