Afyonkarahisar Emirdağ\'da tarım heyeti ayçiçeği ön eleme tesisini inceledi

Tarımsal üretim çeşitliliği ve potansiyeliyle önemli bir konumda bulunan Afyonkarahisar'da, tohumluk ayçiçeği üretiminde hasat ve hasat sonrası süreçler sahada takip ediliyor.

Bu çerçevede Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özgür Bayrak, Şube Müdürü Arif Kaya ve Emirdağ İlçe Müdürü Burhan Uyar, Emirdağ ilçesinde faaliyet gösteren ön eleme tesisini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayçiçeğinin yanı sıra arpa ve buğday ürünlerine yönelik ön eleme işlemlerinin gerçekleştirildiği tesiste incelemelerde bulunan heyet, ürünlerin tesise kabulünden ön eleme aşamasına kadar geçen süreç hakkında şirket yetkililerinden bilgi aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin farklı aşamalarının sahada değerlendirilmesi ve sektörel faaliyetlerin yerinde takip edilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.