Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Şehitlerimizi Anma Görevinin Önemini Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Şehitlerimizi Anma Görevinin Önemini Vurguladı

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Şehitlerimizi Anma Görevinin Önemini Vurguladı

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, şehit ve gazi aileleri için çocuk önemli olduğunu dile getirerek, şehitlerin hatıralarını yaşatmanın ve minnettarlığını ifade etmenin önemli bir görev olduğunu belirtti. Kaymakam Bilici, şehit Cumali Sarıtaş'ın şehadetinin yıl dönümünde gerçekleştirilen mevlide katıldı ve şehitlerin bıraktığı mirası korumanın önemine vurgu yaptı. Mevlidin ardından şehit Sarıtaş adına dualar edildi.

03.06.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, şehit ve gazi aileleri için kendileri için çocuk önemli olduğunu dile getirerek, "Şehitlerimizi anmak, onların hatıralarını yaşatmak ve onlara minnettarlığımızı ifade etmek, bizim en önemli görevlerimizden biridir" dedi.

Kaymakam Bilici ve Eşi Filiz Bilici, görev yeri Hakkari Yüksekova Dağlıca Köyü'nde Jandarma Uzman Onbaşı olarak görev yaptığı sırada şehit olan Cumali Sarıtaş'ın şehadetinin yıl dönümünde gerçekleştirilen mevlide katıldı. Mevlid de vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Bilici yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizi anmak, onların hatıralarını yaşatmak ve onlara minnettarlığımızı ifade etmek, bizim en önemli görevlerimizden biridir. Onların aziz hatıralarını yaşatmak için, değerlerine sahip çıkmak ve onların bıraktığı mirası korumak zorundayız. Bu miras, vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ve adalet gibi değerlerdir. Şehitlerimizin bize bıraktığı bu değerleri yaşatmak, onların anısına en güzel armağan olacaktır. Onlar, vatanımızın güvenliği için canlarını feda eden kahramanlardır. Şehitlerimizi sonsuz sevgi ve saygıyla anıyor, ruhları şad olsun diyor, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yemeğin ardından İlçe Müftüsü Vahit Demiral ve din görevlileri tarafından şehit Sarıtaş adına dualar edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Osman Bilici, Emirdağ, Miras, Çocuk, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Şehitlerimizi Anma Görevinin Önemini Vurguladı - Son Dakika


10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
11:05 Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek
10:55 Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
09:13 Japonya’da deprem: 5 bina çöktü Japonya'da deprem: 5 bina çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 11:31:12. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Şehitlerimizi Anma Görevinin Önemini Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement