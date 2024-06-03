Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Şehitlerimizi Anma Görevinin Önemini Vurguladı

Yerel

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, şehit ve gazi aileleri için kendileri için çocuk önemli olduğunu dile getirerek, "Şehitlerimizi anmak, onların hatıralarını yaşatmak ve onlara minnettarlığımızı ifade etmek, bizim en önemli görevlerimizden biridir" dedi.

Kaymakam Bilici ve Eşi Filiz Bilici, görev yeri Hakkari Yüksekova Dağlıca Köyü'nde Jandarma Uzman Onbaşı olarak görev yaptığı sırada şehit olan Cumali Sarıtaş'ın şehadetinin yıl dönümünde gerçekleştirilen mevlide katıldı. Mevlid de vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Bilici yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizi anmak, onların hatıralarını yaşatmak ve onlara minnettarlığımızı ifade etmek, bizim en önemli görevlerimizden biridir. Onların aziz hatıralarını yaşatmak için, değerlerine sahip çıkmak ve onların bıraktığı mirası korumak zorundayız. Bu miras, vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ve adalet gibi değerlerdir. Şehitlerimizin bize bıraktığı bu değerleri yaşatmak, onların anısına en güzel armağan olacaktır. Onlar, vatanımızın güvenliği için canlarını feda eden kahramanlardır. Şehitlerimizi sonsuz sevgi ve saygıyla anıyor, ruhları şad olsun diyor, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yemeğin ardından İlçe Müftüsü Vahit Demiral ve din görevlileri tarafından şehit Sarıtaş adına dualar edildi. - AFYONKARAHİSAR