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Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri ve Yurt Müdürlüklerinde Şehit İçin Kuran Tilaveti Düzenlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri ve Yurt Müdürlüklerinde Şehit İçin Kuran Tilaveti Düzenlendi

Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri ve Yurt Müdürlüklerinde manevi rehber eşliğinde geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen kahraman asker için kuran tilaveti düzenlendi. Etkinlikte gençlere şehitlik makamının önemi ve ne demek olduğu ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı ve tüm şehitler için dua edildi. Gençler, şehitlerimiz için dua ederek, onların ruhlarına hediye ettiler.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri ve Yurt Müdürlüklerinde Şehit İçin Kuran Tilaveti Düzenlendi
26.12.2023 - 10:42,
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Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri ile Yurt Müdürlüklerinde manevi rehber eşliğinde geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen kahraman asker için kuran tilaveti düzenlendi.

Etkinlik, Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri ile Afyonkarahisar GSB Yurtlarında gerçekleştirildi. Kuran tilavetinin yanı sıra, gençlere şehitlik makamının önemi ve ne demek olduğu ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, tüm şehitler için dua edildi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Şehitlerimiz, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızdır. Onların emanetine sahip çıkmak, en önemli görevimizdir. Bu etkinliklerle, şehitlerimize olan minnet ve şükranlarımızı ifade etmek istedik. Gençlerimize de şehitlik makamının önemini anlatmak istedik." dedi. Etkinliğe katılan gençler, şehitlerimiz için dua ederek, onların ruhlarına hediye ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Kuran-ı Kerim, Gençlik, Yerel, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri ve Yurt Müdürlüklerinde Şehit İçin Kuran Tilaveti Düzenlendi - Son Dakika
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