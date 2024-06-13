Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Yaz Şenlikleri Düzenlendi

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Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda "Yaz Şenlikleri" düzenlendi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile okul bahçesinde öğrencilerin TÜBİTAK 2204-A yarışmalarında elde ettikleri başarılardan dolayı "Yaz Şenlikleri" düzenlendi. Şenlikte öğrenciler için hazırlanan ürünleri elleriyle servis eden Vali Yiğitbaşı ve Sünnetci öğrencilerin yıl sonu neşesine ortak oldu. Şenlik, hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR