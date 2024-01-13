 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere ve besicilere yönelik çeşitli alanlarda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantılarda tarımsal üretimin planlanması, tarım ve hayvancılık desteklemeleri, kooperatifçilik ve TARSİM konularında bilgiler verildi. Toplantılara çok sayıda üretici katıldı.

Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi
13.01.2024 - 12:21,
Abone Ol

Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere ve besicilere yönelik çeşitli alanlarda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Beyköy köyümüzde gece toplantısı yaparak 'Tarımsal Üretimin Planlanması, Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri, Kooperatifçilik ve TARSİM' konularında besicilere bilgiler verdi.

Karacaahmet ve Üçlerkayası köylerinde ise 'Tarımsal Üretimin Planlanması, Yem Bitkileri Ekilişi, Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri' konularında bilgiler verildi. Gerçekleştirilen toplantılara çok sayıda üretici katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İhsaniye, Çiftçilik, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika


13:01
ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı: 'Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı: 'Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız'
12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11
Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı

Son Dakika
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58 Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 13:07:53. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement